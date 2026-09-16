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ТАСС

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В усадьбе "Останкино" после реставрации открылся итальянский павильон

В усадьбе "Останкино" после реставрации открылся итальянский павильон

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Итальянский павильон, где можно будет увидеть античную скульптуру и оригинальные обои XVIII века, открылся в усадьбе "Останкино" после реставрации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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