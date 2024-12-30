Почему в Грузии получилось

Игорь Максаков Молодцы! Всё правильно сделали! Респект Грузии и её народу. Вот вам пример, на котором нужно учиться положительному, и отрицательный пример на примере Украины. Ни страны, ни народа, ничего своего уже нет. Доскакались, докричались и абасрались по полной. Очень долго Украина будет теперь зарабатывать авторитет и уважение, может быть и века не хватит, потому, как предатели горят в аду!

Геннадий Хрипунов Во всех странах Мира должен быть Главный Закон Страны, который не подлежит изменению, депутаты и Глава Государства должен и обязан иметь Гражданство своей страны, двойное или тройное не имеет право избираться и быть избранным, если выявляют, что это человек скрыл, что у его второе и т. д, Гражданство, то он должен быть арестован и заключён под стражу сроком не менее 50 лет без право обжалования. Это мой взгляд на закон в стране, чтобы не было, как в Грузии или Молдавии