После того как новый президент Михаил Кавелашвили принес присягу в парламенте Грузии и официально вступил в должность президента, Саломе Зурабишвили покинула резиденцию.
Почему в Грузии получилось
Комментарии
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Игорь Максаков
Молодцы! Всё правильно сделали! Респект Грузии и её народу. Вот вам пример, на котором нужно учиться положительному, и отрицательный пример на примере Украины. Ни страны, ни народа, ничего своего уже нет. Доскакались, докричались и абасрались по полной. Очень долго Украина будет теперь зарабатывать авторитет и уважение, может быть и века не хватит, потому, как предатели горят в аду!
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11 час.
Геннадий Хрипунов
Во всех странах Мира должен быть Главный Закон Страны, который не подлежит изменению, депутаты и Глава Государства должен и обязан иметь Гражданство своей страны, двойное или тройное не имеет право избираться и быть избранным, если выявляют, что это человек скрыл, что у его второе и т. д, Гражданство, то он должен быть арестован и заключён под стражу сроком не менее 50 лет без право обжалования. Это мой взгляд на закон в стране, чтобы не было, как в Грузии или Молдавии
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10 час.
Алексей Горшков
Да по-моему сам институт двойного гражданства - МАРАЗМ !!! "Нельзя быть немного беременной"! Это всё равно, что ОДНОВРЕМЕННО в двух воюющих друг с другом армиях служить! Что это за "Слуга двух господ"? Полноценным ГРАЖДАНИНОМ ни одной из официально твоих государств ты не будешь! "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь"! Пытаюсь какие-то "плюсы" в этом найти - но нахожу только "минусы"! Иногда ДЕТСКИЙ вопрос самым истинным бывает! Итак : ЕСЛИ МЫ ИНСТИТУТ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА ОТМЕНИМ - МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЛИ ПРИОБРЕТЁМ ?!
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4 час.
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