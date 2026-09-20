Профессор Гленн Дисен из Университета Юго-Восточной Норвегии осудил нападение ВСУ на Московский регион, выразив опасения по поводу риска ядерной войны.
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