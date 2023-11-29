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Царьград

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Спектакли с участием Михаила Боярского заменили другими постановками

Спектакли с участием Михаила Боярского заменили другими постановками

В театре имени Ленсовета принесли извинения за доставленные неудобства.Как ранее сообщал «Царьград», 73-летний Михаил Боярский с инфарктом был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, в свою очередь спектакли с его участием в театре имени Ленсовета заменили другими постановками, информацию об этом опубликована на сайте Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета.

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