На Камчатке проходят учебно-методические сборы с молодыми офицерами

В ходе сборов прибывшие офицеры пройдут анкетирование по социально-психологическим вопросам, выполнят упражнения учебных стрельб, нормативы по боевой подготовке и сдадут зачёты по всем основным предметам профессионально-должностной подготовки.
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