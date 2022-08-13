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На Камчатке проходят учебно-методические сборы с молодыми офицерами

На Камчатке проходят учебно-методические сборы с молодыми офицерами

В ходе сборов прибывшие офицеры пройдут анкетирование по социально-психологическим вопросам, выполнят упражнения учебных стрельб, нормативы по боевой подготовке и сдадут зачёты по всем основным предметам профессионально-должностной подготовки.

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