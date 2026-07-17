Армия Израиля нанесла серию ударов по жилым кварталам Газы

Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, израильская армия нанесла серию ударов по жилым кварталам сектора Газа, в результате которых погиб один палестинец и ещё шестеро человек получили ранения.
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