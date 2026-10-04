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Учёные создали самую детальную симуляцию раннего Млечного Пути и обнаружили галактики, которые светятся без звёзд

Учёные создали самую детальную симуляцию раннего Млечного Пути и обнаружили галактики, которые светятся без звёзд

Проект Megatron 3 года считался на суперкомпьютерах, впервые учёл неравновесную физику и разгадал загадку аномального уровня железа в карликовых галактиках Группа учёных под руководством Харли Каца (Harley Katz), доцента астрономии и астрофизики Чикагского университета, завершила проект Megatron — самую детальную на сегодня симуляцию того, как выглядел Млечный Путь в первые несколько миллиардов лет существования.

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