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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «На Ферстаппена все сильнее давит «Ред Булл», чтобы Макс определился с будущим, и это справедливо»

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос рассказал о давлении, которое оказывает руководство компании «Ред Булл» на Макса Ферстаппена – пилот пока не определился, где проведет сезон-2026.

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