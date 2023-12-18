Добрый Мир
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Добрый Мир

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В ВСУ признали, что Донбасс ненавидит Украину 

В ВСУ признали, что Донбасс ненавидит Украину 

После десяти лет боевых действий в республиках Донбасса сформировалось и выросло целое поколение людей, ненавидящих Украину.

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Комментарии
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Лев Добрый
Донбасс не любит нацистский режим Киева, который нельзя путать с Украиной😎👍👈🤠
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1 д.
Samarium
А непосредственно убивает детей Донбасса и не только их,  &quot;нацистский режим киева&quot; или мыкола с панасом из-под киева (  житомира, винницы львова, ужгорода....) ???? И осиротевшие матери и отцы этих убиенных малышей  в своих развалившихся от артобстрела домах  должны любить эту мразоту???А что тогда из себя представляет эта украина, что это такое, она что  сама по себе, а нацистский режим киева сам по себе???
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1 д.
НП
Наталья Павлова
Донбасс ненавидит Украину? Ну так Украина всё для этого сделала.
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1 д.

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