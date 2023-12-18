В ВСУ признали, что Донбасс ненавидит Украину 

Samarium

А непосредственно убивает детей Донбасса и не только их, "нацистский режим киева" или мыкола с панасом из-под киева ( житомира, винницы львова, ужгорода....) ???? И осиротевшие матери и отцы этих убиенных малышей в своих развалившихся от артобстрела домах должны любить эту мразоту???А что тогда из себя представляет эта украина, что это такое, она что сама по себе, а нацистский режим киева сам по себе???