Крымская газета

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Непогода снизила урожайность лука в Крыму

Непогода снизила урожайность лука в Крыму

Посевная площадь овощей открытого грунта в Крыму уже составляет 4,9 тысячи гектаров. Как сообщили в Минсельхозе республики, урожай овощей собран с площади 637 гектаров, собрано более 11 тысяч тонн овощной продукции, в том числе капусты 1,3 тыс.

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