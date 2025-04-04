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Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

Каждый месяц предприниматели из Москвы отправляют в зону проведения специальной военной операции гуманитарные грузы, в посылках – продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, сезонная одежда, строительные материалы и даже военная техника, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Сергея Собянина.

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