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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус останется в «Реале», считают букмекеры. «Арсенал» – самый вероятный новый клуб бразильца

Букмекеры начали принимать ставки на клуб Винисиуса в сезоне-2026/27. БЕТСИТИ открыл линию на клуб, за который форвард «Реала» забьет свой следующий гол в официальном матче.

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