Экономист рассказала, кого затронет рост пенсий с 1 июля

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина Сразу несколько категорий пенсионеров затонет индексация пенсий с 1 июля. К ним относятся те, кто уволились в июне, те, кто получат I группу инвалидности, а также те, кому исполнится 80 лет.
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