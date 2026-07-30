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На выборах в Госдуму в 2026 году задействуют безэкипажные катера

На выборах в Госдуму в 2026 году задействуют безэкипажные катера

Беспилотники задействуют на предстоящих выборах в Госдуму. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Петербурге глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

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