На выборах в Госдуму в 2026 году задействуют безэкипажные катера

Беспилотники задействуют на предстоящих выборах в Госдуму. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Петербурге глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
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