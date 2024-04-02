Эксперты перечислили способные снизить риск болезни Альцгеймера привычки

Упорядоченный сон, полчаса прогулок в день и столько же времени на просмотр телевизора в свободное время ― и риск возникновения болезни Альцгеймера будет значительно снижен, сообщили эксперты медицинских организаций Великобритании в беседе с газетой Daily Mail.
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