ВС РФ продвинулись в Харьковской области, взяв село Анискино Хорошие новости с утра приходят из Харьковской области, где штурмовые подразделения группиров.
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ВС РФ продвинулись в Харьковской области, взяв село Анискино Хорошие новости с утра приходят из Харьковской области, где штурмовые подразделения группиров.
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