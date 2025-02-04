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Ненормативная лексика - яд для современного общества.

Ненормативная лексика - яд для современного общества.

В читальном зале городской библиотеки № 16 прошел тематический час ´Ненормативная лексика - яд для современного общества´, посвященный Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой, на который были приглашены учащиеся УО ´БГИСК´.

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