В читальном зале городской библиотеки № 16 прошел тематический час ´Ненормативная лексика - яд для современного общества´, посвященный Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой, на который были приглашены учащиеся УО ´БГИСК´.
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