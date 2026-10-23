Отварная свекла служит основой для сытных и простых домашних закусок. Из нее можно приготовить тушеную икру с томатной пастой для гарниров или бутербродов, а также питательный салат с добавлением чернослива, грецких орехов и сметаны.
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