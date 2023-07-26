Гинеколог обвинила Минздрав в нарушении прав россиянок на аборт

Майя Maja

Ничего хорошего эта инициатива о запрете медикаментозного аборта не несет. Также и с юридической точки зрения я поддерживаю мнение, что это нарушение прав- на аборт и на репродуктивную автономию — это все дано женщине Конституцией, где написано, что материнство у нас добровольное, женщина никому ничего не обязана.