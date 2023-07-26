ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Гинеколог обвинила Минздрав в нарушении прав россиянок на аборт

Гинеколог обвинила Минздрав в нарушении прав россиянок на аборт

Гинеколог Ерофеева обвинила Минздрав в нарушении прав россиянок на аборт   Планы Минздрава России ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, озвученные главой ведомства Михаилом Мурашко, являются нарушением прав женщин, заявила в беседе с «Радио 1» акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева.

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Комментарии
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Майя Maja
Ничего хорошего эта инициатива о запрете медикаментозного аборта не несет. Также и с юридической точки зрения я поддерживаю мнение, что это нарушение прав- на аборт и на репродуктивную автономию — это все дано женщине Конституцией, где написано, что материнство у нас добровольное, женщина никому ничего не обязана.
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