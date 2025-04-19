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Петербургский дневник

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В Госдуме предложили, как обойтись без повышения пенсионного возраста

В Госдуме предложили, как обойтись без повышения пенсионного возраста

Сама пенсионная система при этом может стать более эффективной Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов считает, что пенсионная система России может стать более эффективной без повышения пенсионного возраста, передает ТАСС.

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