Экономист о запрете банкам увеличивать кредитные лимиты: «Спорная инициатива»

Кабмин поддержал инициативу о запрете банкам самим повышать кредитный лимит. Доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт московского областного отделения «Опоры России», кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий назвал это предложение спорным.
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