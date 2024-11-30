Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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По мотивам пресс-конференции президента, или почему западным лидерам с ним не... комфортно

По мотивам пресс-конференции президента, или почему западным лидерам с ним не... комфортно

Владимир Владимирович Путин. Слово "абсолютно" опускаю, ибо незачем. И мой текст - не славословие. Точный, компетентный и безукоризненный руководитель, владеющий всем массивом знаний во вверенной ему области управления, кратко и ёмко излагающий сложные понятия, не чурающийся публичных эмоций.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Нет в мире совершенства и Путин не всезнайка всемогущий.
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4 час.
Халкен Нугуманова
👍
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3 час.
Лора Лора
Невозможно! Но Он из правителей САМЫЙ САМЫЙ !!!!!!!!!!!!!!!!
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2 час.

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