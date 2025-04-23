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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский пропустил 6 шайб в 1-й игре серии с «Флоридой», отразив 10 из 16 бросков. Его 62,5% сэйвов в матче – худший результат в плей-офф НХЛ за карьеру

Вратарь «Тампы» вышел в старте на первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» (2:6, 0-1).

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