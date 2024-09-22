Джош Харт посмеялся над размером головы Джейлена Брансона в шоу Сета Майерса

Ведущий Сет Майерс спросил, как они дразнят друг друга. «Размер его головы. Это первое. Смешное совпадение, потому что у твоего сына его «бобблхед» (большеголовая фигурка), и он зовет его «бобблхед Брансон».
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