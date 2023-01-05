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The Hill назвало три главные угрозы для США в 2023 году

The Hill назвало три главные угрозы для США в 2023 году

В 2023 году обострится риск серьезной конфронтации между США и Россией или Китаем. Об этом в среду, 4 января, написал директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс в статье для американского издания The Hill.

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