Судебные приставы за 2024 год арестовали имущество тюменцев на 1,8 млрд рублей

По итогам 2024 года сумма арестованного имущества тюменцев составила 1,8 млрд руб. Показатель в 1,6 раза меньше, чем в 2023 году, сообщили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов РБК Тюмень.
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