 «Т-Банк» накажут за СМС и звонки крымчанам

Фото: Гала Амарандо Крымское УФАС признало в действиях «Т-Банка» нарушение закона о рекламе. Поводом для проверки стала жалоба жителя полуострова, который получал на свой телефон нежелательные звонки и смс-сообщения от «Т-Банка» рекламного характера.