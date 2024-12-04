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Крымское информационное агентство

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 «Т-Банк» накажут за СМС и звонки крымчанам

 «Т-Банк» накажут за СМС и звонки крымчанам

Фото: Гала Амарандо Крымское УФАС признало в действиях «Т-Банка» нарушение закона о рекламе. Поводом для проверки стала жалоба жителя полуострова, который получал на свой телефон нежелательные звонки и смс-сообщения от «Т-Банка» рекламного характера.

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