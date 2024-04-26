Подрядчик обещает закончить благоустройство детской площадки на Советской в Братске

Лариса Павлова, депутат Думы Братска, в сопровождении экспертов из местного комитета по ЖКХ, провела инспекцию игровой зоны для детей, расположенной по адресу Советская улица, дом 4, сообщает пресс-служба администрации Братска.
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