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Иркутск Сегодня

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Подрядчик обещает закончить благоустройство детской площадки на Советской в Братске

Подрядчик обещает закончить благоустройство детской площадки на Советской в Братске

Лариса Павлова, депутат Думы Братска, в сопровождении экспертов из местного комитета по ЖКХ, провела инспекцию игровой зоны для детей, расположенной по адресу Советская улица, дом 4, сообщает пресс-служба администрации Братска.

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