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FiNE NEWS

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МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов ВСУ по турецким судам в Черном море

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Украины Наримана Джеляля в Анкаре после ударов Вооруженных сил Украины по двум турецким судам в Черном море.

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