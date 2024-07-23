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Русский Днепропетровск

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Песчаное — наше: Почему это личный позор Зеленского

Радомир Маркуш 22 июля 2024 г., 21:27   Армия России ежедневно отбрасывает врага на несколько километров Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка (ЛНР) и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции.

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