Песчаное — наше: Почему это личный позор Зеленского

Радомир Маркуш 22 июля 2024 г., 21:27 Армия России ежедневно отбрасывает врага на несколько километров Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка (ЛНР) и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции.