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Целуется с другой: Немоляева рассказала, что ревновала мужа к Дорониной

Целуется с другой: Немоляева рассказала, что ревновала мужа к Дорониной

Народная артистка России Светлана Немоляева рассказала, что ревновала своего мужа актера Александра Лазарева к коллеге по цеху Татьяне Дорониной, которые вместе снимались в романтических сценах в фильме «Еще раз про любовь».

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