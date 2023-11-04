Целуется с другой: Немоляева рассказала, что ревновала мужа к Дорониной

Народная артистка России Светлана Немоляева рассказала, что ревновала своего мужа актера Александра Лазарева к коллеге по цеху Татьяне Дорониной, которые вместе снимались в романтических сценах в фильме «Еще раз про любовь».
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