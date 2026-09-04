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Вечерний Новосибирск

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Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 93 тысячи рублей

Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 93 тысячи рублей

С учетом роста потребительских цен реальная заработная плата увеличилась на 4,2%. То есть в первом полугодии жители региона в среднем получили не только больше денег в номинальном выражении, но и несколько увеличили покупательную способность своих доходов.

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