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Польша не смогла преодолеть вето на криптовалютный закон

Польша не смогла преодолеть вето на криптовалютный закон

Польский парламент вновь не смог отменить президентское вето на законопроект, который должен был усилить контроль за криптовалютным рынком.

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