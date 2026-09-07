Челябинский «Трактор» одержал победу над «Автомобилистом» в овертайме

В Екатеринбурге состоялся напряжённый матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Трактор» (Челябинск), который завершился со счётом 4:3 в пользу гостей в овертайме.
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