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Регионы России

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Челябинский «Трактор» одержал победу над «Автомобилистом» в овертайме

Челябинский «Трактор» одержал победу над «Автомобилистом» в овертайме

В Екатеринбурге состоялся напряжённый матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Трактор» (Челябинск), который завершился со счётом 4:3 в пользу гостей в овертайме.

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