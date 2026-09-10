Changan Uni-V получил гибридный мотор: низкий расход топлива и режим Super Race

Обновленный Changan Uni-V пока не вышел на китайский рынок. Поэтому официальные цены еще неизвестны. Но, как ожидают местные аналитики, автомобиль останется весьма доступным.
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