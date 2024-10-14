ОЗХО выразили озабоченность из-за применения Израилем белого фосфора

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) серьезно обеспокоены по поводу применения Израилем белого фосфора, заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин 14 октября во время общения с журналистами.
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