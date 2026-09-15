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Трамп объявил об энергетическом перемирии РФ и Украины

Трамп объявил об энергетическом перемирии РФ и Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились прекратить обстрелы энергетических объектов друг друга.

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Наталия

Трамп увидел сон и решил, что он вещий. С утра пораньше оповестил об этом весь мир. Пытается изображать  из себя великого прорицателя и Самодержца всей Земли. Уже и на Луну замахнулся. Фрейд сказал бы, что это идет от неизжитых детских комплексов, от недопонимания и недолюбленности в родной семье. Он все время пытается доказать свою исключительность всему миру, но, прежде всего, самому себе.