Трамп объявил об энергетическом перемирии РФ и Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились прекратить обстрелы энергетических объектов друг друга.
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Мели Емеля, недолго осталось слушать твои сказки, ложь и пустое блеяние высокомерного долбодятла и убийцы...
Что это есть.Трамп?
Трамп увидел сон и решил, что он вещий. С утра пораньше оповестил об этом весь мир. Пытается изображать из себя великого прорицателя и Самодержца всей Земли. Уже и на Луну замахнулся. Фрейд сказал бы, что это идет от неизжитых детских комплексов, от недопонимания и недолюбленности в родной семье. Он все время пытается доказать свою исключительность всему миру, но, прежде всего, самому себе.
Кто этого спрашивает, тоже мне американский "Песков" нашёлся. У нас своего за гланды!!