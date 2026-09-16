НТК расширила номенклатуру перевозимых грузов по итогам 8 месяцев 2026 года

Общий объём перевозок за январь–август составил 88,99 млн тонн (+6,3% год к году). За январь–август 2026 года Национальная транспортная компания вывела на сеть несколько новых грузов и маршрутов.
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