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В Туле осудили мужчину, из ревности положившего взрывчатку соседке в карман

В Туле осудили мужчину, из ревности положившего взрывчатку соседке в карман

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Житель Тульской области приговорен к девяти с половиной годам колонии за то, что из ревности положил соседке в карман самодельное взрывное устройство, и женщина лишилась пальцев, сообщает прокуратура региона.

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