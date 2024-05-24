Российский артиллерист под обстрелом уничтожил две единицы бронетехники ВСУ

Министерство обороны РФ Российский артиллерист, гвардии сержант Дмитрий Зайцев, поддерживая наступление нашей армии в зоне спецоперации, уничтожил две единицы бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь под ответным огнем боевиков.
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