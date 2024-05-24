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Российский артиллерист под обстрелом уничтожил две единицы бронетехники ВСУ

Российский артиллерист под обстрелом уничтожил две единицы бронетехники ВСУ

Министерство обороны РФ Российский артиллерист, гвардии сержант Дмитрий Зайцев, поддерживая наступление нашей армии в зоне спецоперации, уничтожил две единицы бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь под ответным огнем боевиков.

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