Магнитные бури выходных 26 и 27 октября, сила и влияние на человека Ольга ВайленкоВ ближайшие выходные жители России, особенно метеозависимые люди, могут столкнуться с непростым испытанием: ожидаются две магнитные бури, которые могут нарушить самочувствие людей, повлиять на работу технологий и даже привести к незначительным погодным аномалиям.