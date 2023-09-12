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Щитов о ЦСКА: «Мощная команда, не форсирует и идет по графику прошлого сезона. Видно, что пропущенный Федотовым год сказывается»

«ЦСКА не форсирует события и планомерно входит в сезон. И на предсезонку команда вышла позже. По игре с «Куньлунем» ЦСКА превосходил соперника – просто шайба не шла в ворота, а в овертайме армейцы пропустили в пустые.

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