В Подмосковье с начала года арендовали по ₽1 за кв. м около 100 объектов

Воспользоваться региональной программой «Недвижимость за 1 рубль» могут малые и средние предприятия. По ней можно арендовать муниципальные объекты, которые не используются и нуждаются в ремонте За январь — июль 2024 года в Подмосковье передано 98 объектов недвижимости по региональной программе «Недвижимость за 1 рубль».