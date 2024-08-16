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В Подмосковье с начала года арендовали по ₽1 за кв. м около 100 объектов

В Подмосковье с начала года арендовали по ₽1 за кв. м около 100 объектов

Воспользоваться региональной программой «Недвижимость за 1 рубль» могут малые и средние предприятия. По ней можно арендовать муниципальные объекты, которые не используются и нуждаются в ремонте За январь — июль 2024 года в Подмосковье передано 98 объектов недвижимости по региональной программе «Недвижимость за 1 рубль».

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