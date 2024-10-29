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Во Владивостоке ДТП с «Приусом» заблокировало проезд под мостом

Во Владивостоке ДТП с «Приусом» заблокировало проезд под мостом

Во Владивостоке под мостом на улице Гоголя произошло ДТП, заблокировавшее проезд. На месте автоаварии образовалась пробка, и очевидцы сняли, как другие автомобилисты объезжают ее хитрым способом, сообщает PRIMPRESS.

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