Во Владивостоке ДТП с «Приусом» заблокировало проезд под мостом

Во Владивостоке под мостом на улице Гоголя произошло ДТП, заблокировавшее проезд. На месте автоаварии образовалась пробка, и очевидцы сняли, как другие автомобилисты объезжают ее хитрым способом, сообщает PRIMPRESS.
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