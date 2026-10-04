Знаменитые рок-группы, которые никогда не выпускали сборник лучших хитов

В судьбе любого музыканта рано или поздно наступает момент, когда пора выпустить «Greatest Hits»… А, нет, не любого! Metallica, 2003, фото: Mick Hutson/Getty ImagesЦентральный реактор любой музыкальной коммерции — диски с аршинными надписями «Gold», «Greatest Hits», «Hit Singles Collection», «The Best of».