Троих пропавших детей нашли мертвыми в багажнике застрявшей в грязи машины

Полиция Ганы расследует гибель троих детей в возрасте трех, пяти и семи лет, тела которых обнаружили в багажнике Hyundai Tucson неподалеку от зоопарка в городе Тамале .
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