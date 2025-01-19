Путин пожелал Лукашенко успехов на президентских выборах в Белоруссии 26 января

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с праздником Крещения Господня и пожелал ему успехов на предстоящих 26 января президентских выборах в Белоруссии.
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