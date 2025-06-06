Правительство России изучает тарифы на электроэнергию до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 29 июля провести детальную оценку динамики тарифов на электроэнергию до 2030 года и подготовить предложения по сдерживанию роста издержек для потребителей, сообщил кабмин.