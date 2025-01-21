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Королевская прокурорская служба провоцировала массовые беспорядки

Королевская прокурорская служба провоцировала массовые беспорядки

Кабинету Кира Стармера несказанно повезло, что разоблачение неприглядной роли Королевской прокурорской службы (CPS) Великобритании случилось на следующий день после инаугурации […] The post Королевская прокурорская служба провоцировала массовые беспорядки appeared first on Медиакратия.

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