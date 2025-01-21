Кабинету Кира Стармера несказанно повезло, что разоблачение неприглядной роли Королевской прокурорской службы (CPS) Великобритании случилось на следующий день после инаугурации […] The post Королевская прокурорская служба провоцировала массовые беспорядки appeared first on Медиакратия.
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