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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Дэвид Гилмор опроверг связь The Dark Side of the Moon с «Волшебником страны Оз»

Экс-участник психоделик-рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор опроверг фанатскую теорию о том, что пластинка коллектива The Dark Side of the Moon (1973) была написана, чтобы идеально сочетаться с фильмом «Волшебник страны….

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